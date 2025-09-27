Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Le RFC Liège a choisi celui qui va enfin remplacer Pierre François, parti en avril dernier pour le Standard. C'est un ancien de l'Union Saint-Gilloise et de l'ACFF.

Depuis le 10 avril dernier, le FC Liège fonctionne sans CEO : Pierre François a quitté le Matricule 4 pour le Standard de Liège, et n'a pas été remplacé dans la foulée.

Le staff et la direction sportive ne pouvaient cependant pas se permettre de gérer ce rôle à plus long terme, et un nouveau PDG a été désigné par le club.

Selon nos confrères de Sudinfo, c'est ainsi Thomas Rodrigues Pereira qui va arriver au poste de CEO à Rocourt. Un nom connu du côté du Parc Duden : de 2021 à 2024, Rodrigues Pereira occupait le poste de directeur de l'école des jeunes de l'Union Saint-Gilloise, à temps partiel.

Dans le même temps, il était actif à l'ACFF, l'aile francophone de la fédération de football, dont il deviendra ensuite CEO à temps plein en 2024. Il quittera ce poste début décembre prochain pour rejoindre le FC Liège, où on se réjouit d'accueillir "un homme de dossiers et d'expérience", précise Sudinfo.

Gaëtan Englebert, coach du RFC Liège, restera en charge de la direction sportive des Sang & Marine, mais l'arrivée de Thomas Rodrigues Pereira devra permettre au club de continuer à progresser après un début de saison mi-figue mi-raisin (7e en D1B).