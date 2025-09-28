"De l'incompétence pure et simple" : la sortie choc d'un titulaire de l'Olympic

Lanterne rouge de D1B, l'Olympic Charleroi est en plein marasme. Gravement blessé, Adrien Saussez est catégorique sur les circonstances qui plombent tout un club.

Face aux RSCA Futures, Adrien Saussez n'est resté qu'une demi-heure sur le terrain. Le gardien de 36 ans s'est occasionné une rupture des ligaments croisés du genou, sa saison est probablement déjà terminée. Un énorme coup dur pour celui qui revenait à peine de sa mise à l'écart du début de saison.

"La préparation a été totalement chaotique. On m'a d'abord annoncé que je serais le troisième gardien. Ensuite, le directeur sportif m'a proposé deux mois de salaire pour résilier mon contrat. C'est de l'incompétence pure et simple", révèle-t-il à SudInfo.

Quand rien ne va...

Saussez en a gros sur le coeur : "Avec 0 point en 18 matchs, c'est clair qu'on a de gros problèmes. Physiquement et tactiquement, on est au point mort". La révolution en cours depuis l'été a évidemment des répercussions sur le terrain.

Mais le titulaire de la saison dernière pointe également le dernier entraîneur à avoir quitté la Neuville : "Il voulait tout faire lui-même, et ça s'est retourné contre lui. On en voit le résultat aujourd'hui : on en paie le prix".

Adrien Saussez a connu la D1B avec l'Union Saint-Gilloise. Mais autant le dire, l'ambiance et le cadre de travail ne sont pas les mêmes : "Là-bas, on est passé du niveau amateur au niveau professionnel avec l'arrivée des Anglais. Ici, c'est l'inverse : du football professionnel au niveau provincial. Ce qu'on a vécu ces trois derniers mois est une honte et totalement indigne du football professionnel".