Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

La D1 ACFF était au programme ce samedi, avec notamment un choc entre les U23 de Charleroi et Tubize-Braine. Mons a enchaîné et continue son sans-faute.

Après avoir manqué la montée la saison passée, le RAEC Mons est visiblement remonté comme un pendule. Les Dragons recevaient le Crossing Schaerbeek ce samedi soir et n'ont pas manqué l'occasion d'enchaîner une sixième victoire en autant de matchs de championnat en D1 ACFF.

Mons s'est pourtant retrouvé mené dès la 8e minute sur un penalty transformé par Gueye, avant que Dylan De Belder égalise et que Bentaleb offre la victoire aux leaders à la 57e minute de jeu. 

Tubize-Braine tient le rythme

Deux équipes suivent le rythme du RAEC Mons, et elles s'affrontaient ce samedi soir. Les Zébra Elites, deuxièmes, recevaient Tubize-Braine, troisième, et se sont inclinés à la Neuville, permettant aux Blanc & Or de se placer dans la roue de Mons.

Tubize a cependant eu chaud après qu'un doublé de Stanic ait ramené Charleroi à égalité, puis offert l'avance aux Zèbres à la 81e. Il aura fallu des buts de Crame (86e) et Delhaye (90e+3) pour permettre à la RUTB de l'emporter (2-3). 

En bas de classement, Meux recevait Habay-la-Neuve et s'est imposé au terme d'un match spectaculaire (5-2). C'est la première victoire cette saison pour Meux, qui revient à proximité du SL 16 et laisse l'USG U23 derrière. 

Division 1 ACFF

 Journée 6
Virton Virton 2-2 Rochefort Rochefort
Meux Meux 5-2 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Mons Mons 2-1 Schaerbeek Schaerbeek
Charleroi Charleroi 2-3 Tubize Tubize
SL16 FC SL16 FC 15:00 Union SG Union SG
Namur Namur 15:00 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
