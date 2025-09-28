"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables

"Tu ne peux pas la fermer ?" : une anecdote peu banale avant un match capital des Diables
Photo: © photonews
La victoire contre les Diables Rouges à la Coupe du Monde 2022 a marqué le football marocain. Yassine Bounou l'a pourtant vécu de manière très particulière.

C'est un changement de dernière minute qui avait étonné tout le monde. Au coup d'envoi de Belgique - Maroc, Yassine Bounou, qui était monté sur le terrain et était présent pour les hymnes nationaux, avait disparu. C'est le deuxième gardien marocain qui a pris place in extremis dans les buts.

Dans le podcast Le club des 5, le capitaine Romain Saïss explique que Bounou ne se sentait pas bien : "Yassine vient vers moi et me dit qu'il a la tête qui tourne. Je le regarde, je lui dis : 'Tu ne pouvais pas y penser avant, tu vas commencer le match, là' ", en rigole-t-il aujourd'hui.

Une situation totalement inattendue

"Je lui dis de discuter avec les médecins s'il ne le sent pas de commencer. Et là, je me retourne, il parle avec l'arbitre, il parle avec Thibaut Courtois, leur dit qu'il a la tête qui tourne, qu'il ne se sent pas bien...Tu ne peux pas la fermer ?", pousuit Saïss.

Le défenseur ne voulait surtout pas que les Diables soient au courant : "Ça reste entre nous, imagine que tu es amené à jouer, ils vont savoir que tu es un peu dans le gaz. On le voit dans les images pendant l'hymne national, je suis obligé de le tenir. Je ne sais pas ce qu'il avait, je pense qu'il avait pris un coup, il me semble qu'on lui a fait une injection avant le match, ça a dû lui faire tourner la tête".

La suite est connue : "Quand on va sur le côté après les hymnes, je lui redis de préciser au coach que ça ne va pas. Munir  El Kajoui n'a pas fait l'hymne, et c'est lui qui se retrouve sur la photo". Heureusement pour le Maroc, les Diables Rouges n'ont pas fort mis l'inattendu gardien marocain à contribution.

