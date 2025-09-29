Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

Genk a gagné à Saint-Trond, mais la prestation laisse perplexe. Bryan Heynen défend son entraîneur et Zakaria El Ouahdi refuse de dire que le match était mauvais.

La presse estime que Genk s’est imposé contre Saint-Trond avec une bonne dose de chance, voire grâce à un hold-up. "Je ne sais pas si on peut dire que c’est volé", a nuancé Bryan Heynen. Zakaria El Ouahdi partageait le même avis : "Que Saint-Trond ait mérité beaucoup plus, je ne sais pas, mais l’essentiel est que nous avons gagné et que le classement nous est favorable."

Le Marocain, aligné comme arrière gauche dans ce derby, a été confronté à l’idée que Genk avait été dépassé en début de match. "Encore une fois, je ne sais pas."



Le tacle de Van Helden sur El Ouahdi

"C’est un derby : eux comme nous avaient envie. Le match se termine quand l’arbitre siffle", a résumé El Ouahdi. C’est lui qui a subi le tacle de Van Helden, sanctionné d’un carton rouge. "Je ne l’ai pas vu, je l’ai senti. Il m’a taclé directement sur la cheville, mais je vois qu’il touche un peu le ballon. Quand tu frappes la cheville de plein fouet, tout dépend du choix de l’arbitre, et il a sorti rouge."

"On nous dit que l’intensité compte, ça a pu jouer contre le joueur de Saint-Trond", a ajouté Heynen pour expliquer la décision. Dans le camp adverse, on estimait au contraire que lui aurait pu prendre deux jaunes. "Dans mon duel avec Ito, je le touche avec l’épaule. Si j’avais reçu jaune là-dessus, je n’aurais pas commis la faute sur Matsuzawa en seconde période. Je pense que j’aurais été assez malin pour l’éviter."

Heynen évoque la situation de Fink

Quelles que soient les phases litigieuses, Genk a fini par s’imposer. De quoi sauver la peau de Thorsten Fink ? "On parle directement de l’entraîneur quand ça tourne mal. Mais au regard du classement, c’était une victoire importante. Nous, les joueurs, devons nous remettre en question. C’est trop facile de pointer le coach."