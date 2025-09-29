Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte alimente la presse italienne. La Gazzetta dello Sport comprend le choix de l'entraîneur de Naples.

"Kevin De Bruyne était lent et hors forme. Le message de Conte était clair." Selon la Gazzetta dello Sport, le Diable Rouge a perdu le "duel des vieux magiciens" face à Luka Modric, tant sur le plan technique que physique.

Le Corriere della Sera se montre aussi critique : "Il n’a pas l’impact que nous attendions. C'est à cause de sa condition physique, mais aussi par l’absence de ces passes laser qu’il distribuait à City."



Le Corriere dello Sport, en revanche, nuance : "Il montre du leadership et reste important pour son équipe avec quelques bonnes passes. Jusqu’à son remplacement, bien sûr."

Une relation déjà sous pression ?

La presse italienne insiste sur l’état physique de De Bruyne. Les dernières semaines l’ont marqué et De Bruyne n’est pas totalement rétabli, ce qui réduit son impact.

Le choix de Conte de le remplacer fait débat. Certains journaux comprennent la décision tactique, d’autres soulignent son effet sur De Bruyne.

Chaque geste est scruté par les médias et le Diable Rouge devra prouver qu’il est prêt, physiquement comme mentalement, à retrouver son niveau de classe mondiale.