Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Anderlecht a pris cinq points sur neuf la semaine passée, mais n'a marqué que deux fois face à l'Antwerp, La Gantoise et Louvain.

Marc Degryse ne voit aucune progression à Anderlecht. "Il y a eu un petit espoir après la victoire contre La Gantoise grâce à une déviation, d’accord", a-t-il expliqué dans Het Laatste Nieuws.

"Si tu ajoutes le but de Stroeykens contre l’Antwerp, inscrit à 0-0, et celui que Vázquez marque par chance du tibia à Louvain, le constat est clair. Anderlecht n’a pas réussi à marquer un vrai but en trois matchs cette semaine."

Pour Degryse, le problème ne se limite pas à l’efficacité. "Pire encore, dans l’ensemble l’équipe s’est créé très peu d’occasions franches. C’est là que ça coince."

Le consultant met en lumière les problèmes structurels. "Où est la progression ? Le fait qu’Anderlecht n’ait pas su conserver son 0-1 à Louvain prouve qu’il n’y a pas assez de stabilité ni de fondations dans cette équipe."

Les résultats ne collent pas aux ambitions du club selon Degryse. Anderlecht devrait montrer plus, surtout face aux équipes du milieu de tableau ou du subtop.