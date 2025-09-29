Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink avait de quoi se réjouir. Genk s'est imposé dans le derby face à Saint-Trond, au terme d'un match compliqué.

Les choix de l’arbitre Lawrence Visser ont fait grincer des dents à Saint-Trond. Thorsten Fink a préféré aborder le sujet sans détour. "Il y a eu des décisions où nous avons eu un peu de chance. Mais qu’est-ce que la chance ? Dans les matchs que nous avons perdus, personne n’a parlé de chance pour l’adversaire."

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur le carton rouge infligé à Van Helden, son discours est devenu encore plus confus. "Je n’ai pas vu les images et, depuis le banc, c’était trop loin. De mon point de vue, tout s’est passé correctement. Depuis le banc, tout était correct."



Fink condamne le comportement des supporters de Genk

Sur les incidents qui ont entraîné l’interruption du match, l’entraîneur a été plus clair. Fink a condamné ces agissements, tout en reconnaissant que c’est un sujet délicat. "Que voulez-vous que je dise ? Ceux qui font ça n’agissent pas dans l’intérêt du club. Ni le coach ni les joueurs n’attendent ce genre de choses. Ce n’est pas agréable, mais qu’est-ce que je peux y faire ?"

Junya Ito, buteur de l’égalisation qui a lancé la remontée de Genk, s’est lui aussi exprimé sur les fumigènes jetés par les supporters. Le Japonais a souri quand un journaliste lui a demandé si ça avait aidé l’équipe à gagner. "On espérait que le match n’allait pas être arrêté, mais un derby est un derby. Non, ce genre d’actes n’a rien à faire dans le football."

Le résultat avant tout pour Genk

Fink a surtout voulu rappeler que son équipe avait cru jusqu’au bout en la victoire. "Une victoire ne tombe jamais du ciel." Ito allait dans le même sens. "Un derby, il faut le gagner, peu importe la manière."