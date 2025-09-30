Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon
Photo: © photonews

Manu Ferrera a vécu un été agité à Mons. Il était aux premières loges pour vivre les bouleversements structurels, avant de prendre lui-même la porte mais rebondit rapidement.

À la fin du mois d'août, Manu Ferrera avait pris la porte du côté de Mons, accompagné par son frère Emilio. Les deux hommes ne faisaient plus partie du projet de Dragons entrés dans une nouvelle ère. Manu Ferrera ne sera donc pas resté un an au Tondreau.

L'ancien adjoint de Michel Preud'Homme au Standard et à La Gantoise a retrouvé de l'embauche. Il vient de signer dans un club wallon là aussi en profonde mutation, à savoir l'Olympic Charleroi.

Retrouver de la stabilité à tous les étages

Les Dogues viennent en effet d'annoncer que le doyen de la fratrie Ferrera débarquait à la Neuville en tant que nouveau directeur sportif du club.

Le challenge est de taille : adversaire de Mons dans la course à la montée la saison dernière, l'Olympic redécouvre la dure loi de la D1B, avec un début de saison bien morose. Les Carolos n'ont décroché leur premier point que ce weekend. 

Dans une interview choc, Adrien Saussez a d'ailleurs fait un état des lieux très inquiétant et indigne d'un club professionnel. Secoué par son grand remaniement de l'été, l'Olympic pourra maintenant s'appuyer sur le savoir-faire et la grande expérience de Manu Ferrera, qui connaît le football belge comme sa poche.

Division 2

 Journée 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 RFC Seraing RFC Seraing
Beerschot Beerschot 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Liège FC Liège
La Gantoise La Gantoise 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
