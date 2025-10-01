Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

Les supporters de l'OM ont enfin pu faire connaissance ce mardi avec le "vrai" Arthur Vermeeren. L'ancien meilleur jeune de Pro League a livré un récital face à l'Ajax Amsterdam.

Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren était un point d'interrogation pour de nombreux supporters phocéens. Prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat assez élevée (20 millions d'euros), le Belge n'avait pas encore été titularisé, et même s'il avait délivré une passe décisive en montant au jeu contre Lorient, il n'avait pas quitté le banc lors des deux matchs suivants.

Mais ce mardi, un peu à la surprise générale, Roberto De Zerbi a décidé de lancer Vermeeren dans le grand bain contre l'Ajax Amsterdam. Et l'ancien de l'Antwerp a épaté la galerie. Ses chiffres en disent long : Arthur Vermeeren a réussi 53 passes sur 56, délivré un assist, réussi 6 récupérations et 100% de ses tacles.



Lire aussi… Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Vermeeren ne peut briller que titulaire

De Zerbi a probablement compris qu'un joueur au profil tel que Vermeeren ne peut que difficilement s'exprimer en jaillissant du banc. Le prodige anversois est un métronome : il a besoin d'être installé au coeur du jeu, de dicter le tempo et le rythme - pas de monter quand celui-ci est débridé, comme cela avait été le cas lors de son entrée compliquée face au Real Madrid.

Ces qualités, même en tant que titulaire régulier, il n'a que trop peu pu les montrer à Leipzig, malgré 26 titularisations en 39 matchs joués. Mais dans le "système" De Zerbi, il paraît plus à même de retrouver le niveau vu à l'Antwerp.

Les supporters, eux, sont soufflés. "Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un Vermeeren au milieu dans mon équipe", écrit l'un d'eux sur X (ex-Twitter). "Ce n'est pas un rêve, l'OM a enfin un milieu de terrain ami avec le ballon en la personne de Vermeeren", ajoute un autre. "On a ce truc-là sur le banc depuis un mois ?", s'interroge un autre, qui recueille plus de 6000 likes.

Le match de Vermeeren mdrrrr on a ce truc sur le banc depuis 1 mois ? — 🇫🇷 (@Medley1_) September 30, 2025

D'autres termes reviennent régulièrement, tels que "aimant à ballon" et "masterclass" pour définir le match jugé "exceptionnel" de Vermeeren. L'OM l'a emporté 4 buts à 0 et le Belge a été l'un des hommes du match.

Cette performance arrive un peu tard pour se glisser dans la sélection de Rudi Garcia vendredi (elle était très probablement finalisée bien avant les matchs de Ligue des Champions de cette semaine). Mais le coach fédéral aura certainement pris note. Et le football belge, qui avait peut-être un peu oublié le talent d'Arthur Vermeeren, s'est rappelé qu'il disposait d'une véritable pépite dans l'entrejeu...