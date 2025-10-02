De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

Antonio Conte a fait connaissance avec le tempérament de Kevin De Bruyne le week-end dernier, quand le Belge a très mal pris sa sortie contre l'AC Milan. Mais cette semaine, tout est d'ores et déjà réglé.

La meilleure réponse à donner aux polémiques était sur le terrain, et Kevin De Bruyne ne s'est pas fait prier. Ce mardi en Champions League, le meneur de jeu du Napoli a livré une superbe performance contre le Sporting Portugal avec deux passes décisives pour une victoire 2 buts à 1.

Une façon de fermement rappeler qu'il était totalement focalisé sur le terrain, et prêt à tout donner, quelques jours après la petite polémique entourant sa sortie contre Milan.



Après le match, De Bruyne a rapidement évacué le sujet : "Je n'ai aucun problème avec le coach, absolument pas. Je suis un compétiteur et je veux faire la différence sur le terrain, mais il n'y a aucun problème avec Antonio Conte", déclare-t-il devant les caméras.

Conte explique le souci avec De Bruyne

En conférence de presse, Antonio Conte lui-même n'a pas pu échapper au sujet et a également aplani le différend avec son joueur. "Kevin a plus d'expérience et de bagage que nos huit autres recrues, il a passé dix ans à Mancheser City. Mais chaque joueur doit se mettre au service de l'équipe avec la concentration nécessaire, cela permet de placer la barre haut", rappelle-t-il cependant dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.

"Mais c'est un bon gars, sérieux et engagé. Je n'ai rien à lui dire. Je comprends que tout le monde veuille jouer, mais il y a des rempalcements à faire et je veux gagner aussi, alors je les fais", résume Conte. "Puis, si les remplacements sont bons, c'est à mon crédit, et sinon, c'est une erreur. Mais tout le monde doit travailler ensemble".