Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

Polémique aux USA : la délégation iranienne devant assister au tirage au sort le 5 décembre prochain à Washington s'est vue refuser l'accès au pays.

La fédération iranienne de football ne pourra pas se rendre sur le territoire américain en décembre prochain afin d'assister au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, pour laquelle le pays est d'ores et déjà qualifiée.

Parmi les personnes interdites d'accès au territoire américan figurent le président de la FFI Mehdi Taj, le sélectionneur Amir Ghalenoei et sept responsables de la fédération iranienne de football, a expliqué le porte-parole de cette dernière au quotidien iranien Shargh.

La FFI compte désormais demander au président de la FIFA Gianni Infantino de tenter d'influer sur cette décision. Le porte-parole espère que l'interdiction sera levée dans les deux prochaines semaines.

Cette décision du gouvernement américain s'explique par la décision prise en juin dernier par le président Donald Trump d'interdire l'entrée des USA aux ressortissants de 12 pays, parmi lesquels l'Iran. Mais cette interdiction est censée comporter une exception pour les sportifs, les entraîneurs, les membres du staff et les parents proches qui se rendent aux USA pour la Coupe du monde 2026 et les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles.

Cela signifie qu'en théorie, la décision devrait être annulée et la fédération iranienne autorisée à se rendre sur le territoire pour le tirage en décembre. Mais le problème demeure pour les supporters iraniens en juin prochain. Une solution serait de verser l'Iran dans l'un des groupes se déroulant majoritairement au Canada ou au Mexique.