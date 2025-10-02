Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a dévoilé le groupe de joueurs qui affronteront la Somalie et l'Ouganda en qualifications pour le Mondial. On y retrouve Adem Zorgane.

Vladimir Petkovic a dévoilé sa sélection pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, les 9 et 14 octobre prochains contre la Somalie et l'Ouganda. L'Algérie est toute proche de décrocher son ticket pour les USA, après avoir loupé le coche lors de la précédente trêve internationale.

Parmi les nouveautés de cette sélection, l'attraction est bien sûr la présence du fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane, gardien de but évoluant au FC Grenade et qui a opté pour la nationalité sportive algérienne récemment.

قائمة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026



Côté belgicains, alors que Yacine Titraoui, blessé, n'est pas repris, on retrouve bel et bien Adem Zorgane. Une première depuis son transfert à l'Union Saint-Gilloise : Zorgane n'avait plus été appelé depuis le mois de mars dernier, ce qui posait question en Algérie.

Adem Zorgane s'est cependant cette fois rendu incontournable en enchaînant les prestations de haut niveau tant en championnat de Belgique qu'en Champions League. L'ex-Zèbre compte 20 caps avec les Fennecs.

Si le Belgo-Algérien Ahmed Touba n'est pas repris malgré sa place de titulaire au Panathinaïkos, notons la présence de Mohamed Amoura, ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise.