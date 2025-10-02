Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

Yehya Abou Lebde, l'un des talents les plus prometteurs du championnat danois, était dans le viseur du KVC Westerlo. Il devrait finalement prolonger dans son club.

Cet été, le KVC Westerlo avait émis une offre auprès de l'Odense Boldklub (OB), championnat de D1 danoise, pour le jeune talent danois d'origine palestinienne Yehya Abou Lebde (16 ans). Milieu de terrain axial très prometteur, Abou Lebde n'avait plus qu'un an de contrat.

Très convoité, Yehya Abou Lebde était suivi par plusieurs clubs mais la presse danoise affirmait que Westerlo était le plus concret. Les Campinois ont fait de la jeunesse l'une de leurs priorités et ont l'un des noyaux les plus jeunes de D1A.

Mais Westerlo va devoir patienter, car selon Tipsbladet, média danois, OB a convaincu Yehya Abou Lebde de prolonger son contrat. L'international U16 danois devrait ainsi prolonger son contrat jusqu'en 2027. Il faudra donc probablement tenter sa chance l'été prochain.

S'il est international U16 danois en équipes de jeunes, Abou Lebde est d'origine palestinienne et turque. La fédération turque aurait ainsi également contacté le joueur afin qu'il opte pour la Turquie.

Cette saison, il évolue avec les U19 d'Odense, mais devrait rapidement obtenir sa chance avec l'équipe A s'il continue sa progression.