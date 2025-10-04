🎥 Allô Rudi ? Un Diable sélectionné par Tedesco n'en finit plus de cartonner en Bundesliga

Le Werder Brême s'est imposé 1-0 contre Sankt Pauli. Samuel Mbangula a inscrit le seul but de la rencontre dès les premiers instants.

Coach de Sankt Pauli, Alexander Blessin faisait face à quelques anciens Unionistes cette après-midi. Le Werder Brême alignait en effet Senne Lynen et Cameron Puertas, tandis que Victor Boniface est rentré en fin de match. Mais c'est un autre Brêmois qui a particulièrement marqué la rencontre de son empreinte.

Après moins de deux minutes, Samuel Mbangula faisait la différence en reprenant un ballon très mal dégagé par la défense de Sankt Pauli. Sa frappe n'est pas très puissante mais placée hors de portée du portier adverse.

Samuel Mbangula très très chaud avec le Werder Brême 🇧🇪🥵



Mbangula, le baromètre du Werder

Même si Sankt Pauli a équilibré les échanges, le Werder a conservé sa victoire jusqu'au bout et mérite ses trois points après s'être créé plus d'occasions franches. De son côté, Samuel Mbangula s'est imposé comme l'un des joueurs les plus en vue, même après son but.

Notre compatriote en est déjà à deux buts et trois assists en cinq matchs de Bundesliga disputé. Sortir du cocon de la Juventus lui réussit bien. Le Bruxellois de 21 ans est l'une des révélations du début de saison : à chaque fois que le Werder a signé un bon résultat, son ailier gauche s'est montré décisif.

Repris par Domenico Tedesco pour sa dernière sélection, Samuel Mbangula n'a pas encore été repris par Rudi Garcia depuis son intronisation. Lors de cette trêve internationale, il a encore été appelé chez les U21. Mais en répétant des prestations comme celle-ci, il pourrait rapidement à nouveau frapper à la porte.