Absence confirmée : le Pays de Galles privé de sa meilleure arme contre les Diables
Présent dans la sélection galloise pour affronter la Belgique dans une semaine, Daniel James est blessé et pourrait manquer quatre à six semaines de compétition. Un coup dur pour le Pays de Galles avant de défier les Diables Rouges.

Ce vendredi, Rudi Garcia a dévoilé sa sélection pour la trêve internationale d’octobre et les deux matchs cruciaux qui attendent les Diables Rouges, contre la Macédoine du Nord et au Pays de Galles, décisifs pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

Pour ces rencontres, le sélectionneur français devra se passer de son capitaine, Youri Tielemans, et de son meilleur buteur, Romelu Lukaku, tous deux blessés. Amadou Onana, encore incertain, figure quant à lui bien dans le groupe.

Daniel James absent contre la Belgique

Les Diables seront donc légèrement diminués, mais affronteront, du moins en déplacement, un adversaire qui le sera tout autant. Le Pays de Galles devra en effet se passer de son joueur phare pour affronter la Belgique.

Il s’agit de Daniel James, ailier droit de Leeds United, passé par Manchester United et Fulham. Il n’a pas été retenu dans la sélection de Leeds pour la réception de Tottenham en raison d’une blessure à la cheville, a déclaré son entraîneur Daniel Farke en conférence de presse.

Son absence, estimée entre quatre et six semaines, rend impossible sa participation à cette trêve internationale. Les Gallois seront privés d’un joueur comptant 59 sélections et huit buts.

