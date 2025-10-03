Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

Rudi Garcia vient de révéler sa liste pour le prochain rassemblement des Diables Rouges. On note entre autres le retour d'Axel Witsel.

Après ses deux victoires 6-0 au Liechtenstein et contre le Kazakhstan, les Diables Rouges accueillent la Macédoine du Nord à Gand et se déplaceront au Pays de Galles durant cette trêve internationale. Deux rendez-vous cruciaux dans la route vers la Coupe du Monde aux Etats-Unis.

Pour ce deuxième rassemblement de la saison, la conférence de presse de Rudi Garcia était très attendue. Sa liste est tombée peu après 15h, en voici les principaux enseignements de cette sélection de 26 joueurs.

En défense, Joaquin Seys est rappelé. Malchanceux lors de ses deux premières convocations, il espère cette fois recevoir ses premières minutes. Au milieu, l'information principale est le retour d'Axel Witsel, qui n'avait encore jamais été appelé par Garcia et dont la dernière apparition remonte à l'Euro 2024.

Batshuayi encore repris

Charles Vanhoutte est à nouveau repris, Amadou Onana est lui aussi de retour malgré son début de saison freiné par les blessures (absent lors des quatre derniers matchs d'Aston Villa).

En pointe, Michy Batshuayi continue d'être appelé pour pallier le forfait de Romelu Lukaku : pas de Romeo Vermant ou de Lucas Stassin dans la liste. Absent du dernier rassemblement, Dodi Lukebakio effectue par contre son retour.