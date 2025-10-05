🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

Le Belge s'est illustré avec Hambourg en contribuant à la large victoire des siens lors de la sixième journée de Bundesliga contre Mayence.

En Allemagne, Hambourg était opposé à Mayence, seizième de Bundesliga. Titulaire, Albert Sambi Lokonga a ouvert le score 1-0 pour HSV après six minutes de jeu, reprenant le ballon dans le but vide suite à une frappe sur le poteau.

Jean-Luc Dompe, vieille connaissance de notre championnat était également titulaire, et a inscrit son premier but de la saison, portant le score à 3-0 en deuxième mi-temps.

Le match s'est finalement terminé sur le score de 4-0. Hambourg occupe la neuvième place du classement, Mayence la seizième.