Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

L'Olympic Charleroi recevait Lokeren-Temse ce dimanche, après avoir pris son premier point de la saison face au Lierse SK. Mais les Carolos n'ont pas enchaîné.

L'Olympic Charleroi recevait Lokeren-Temse ce dimanche au Mambourg, terre d'accueil des Dogues en attendant un retour à la Neuville dès le prochain match à domicile. Après avoir tenu le zéro contre le Lierse, les Carolos espéraient enchaîner.

Il n'en aura rien été : après un premier point en championnat, l'Olympic Charleroi a rechuté face à Lokeren et s'est incliné sur le score de 0-1.

Le seul but du match a été inscrit par Mohamed Soumaré à la 36e minute. De quoi offrir la victoire à Lokeren-Temse, qui avait perdu son match précédent et regrimpe ainsi à la 12e place du classement, 6 unités devant l'Olympic.

Les Dogues, eux, restent lanterne rouge avec un petit point pris en 8 rencontres et deux points de retard sur le Club NXT, avant-dernier.