Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite
Photo: © photonews
L'Olympic Charleroi recevait Lokeren-Temse ce dimanche, après avoir pris son premier point de la saison face au Lierse SK. Mais les Carolos n'ont pas enchaîné.
L'Olympic Charleroi recevait Lokeren-Temse ce dimanche au Mambourg, terre d'accueil des Dogues en attendant un retour à la Neuville dès le prochain match à domicile. Après avoir tenu le zéro contre le Lierse, les Carolos espéraient enchaîner.
Il n'en aura rien été : après un premier point en championnat, l'Olympic Charleroi a rechuté face à Lokeren et s'est incliné sur le score de 0-1.
Le seul but du match a été inscrit par Mohamed Soumaré à la 36e minute. De quoi offrir la victoire à Lokeren-Temse, qui avait perdu son match précédent et regrimpe ainsi à la 12e place du classement, 6 unités devant l'Olympic.
Les Dogues, eux, restent lanterne rouge avec un petit point pris en 8 rencontres et deux points de retard sur le Club NXT, avant-dernier.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|SK Beveren
|9
|27
|9
|0
|0
|21-3
|18
|G G G G G
|2.
|KV Courtrai
|9
|22
|7
|1
|1
|17-7
|10
|G P G G P
|3.
|Beerschot
|8
|20
|6
|2
|0
|14-4
|10
|G G G G G
|4.
|Lommel SK
|9
|17
|5
|2
|2
|17-9
|8
|G P G P G
|5.
|FC Liège
|9
|16
|5
|1
|3
|13-7
|6
|G P P G G
|6.
|Patro Eisden Maasmechelen
|8
|16
|5
|1
|2
|12-8
|4
|G P P G G
|7.
|Eupen
|9
|13
|3
|4
|2
|14-10
|4
|G P P P P
|8.
|RWDM Brussels
|8
|11
|3
|2
|3
|16-12
|4
|G P P G P
|9.
|La Gantoise
|8
|11
|3
|2
|3
|11-8
|3
|P G P P G
|10.
|RSCA Futures
|8
|9
|2
|3
|3
|10-12
|-2
|P P G P P
|11.
|Lierse SK
|9
|8
|2
|2
|5
|6-10
|-4
|P G P P P
|12.
|KSC Lokeren
|9
|7
|2
|1
|6
|9-14
|-5
|G P P P G
|13.
|Jong Genk
|8
|7
|2
|1
|5
|6-17
|-11
|P G P P P
|14.
|Francs Borains
|8
|6
|1
|4
|3
|7-13
|-6
|P P P P P
|15.
|RFC Seraing
|9
|5
|1
|2
|6
|7-17
|-10
|P P P P P
|16.
|Club Brugge NXT
|8
|3
|0
|3
|5
|6-16
|-10
|P P P P P
|17.
|Olympic Charleroi
|8
|1
|0
|1
|7
|2-21
|-19
|P P P P P
