Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Olympic Charleroi recevait Lokeren-Temse ce dimanche, après avoir pris son premier point de la saison face au Lierse SK. Mais les Carolos n'ont pas enchaîné.

L'Olympic Charleroi recevait Lokeren-Temse ce dimanche au Mambourg, terre d'accueil des Dogues en attendant un retour à la Neuville dès le prochain match à domicile. Après avoir tenu le zéro contre le Lierse, les Carolos espéraient enchaîner.

Il n'en aura rien été : après un premier point en championnat, l'Olympic Charleroi a rechuté face à Lokeren et s'est incliné sur le score de 0-1.

Le seul but du match a été inscrit par Mohamed Soumaré à la 36e minute. De quoi offrir la victoire à Lokeren-Temse, qui avait perdu son match précédent et regrimpe ainsi à la 12e place du classement, 6 unités devant l'Olympic.

Les Dogues, eux, restent lanterne rouge avec un petit point pris en 8 rencontres et deux points de retard sur le Club NXT, avant-dernier.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 9 27 9 0 0 21-3 18 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 9 22 7 1 1 17-7 10 G P G G P
3. Beerschot Beerschot 8 20 6 2 0 14-4 10 G G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 9 17 5 2 2 17-9 8 G P G P G
5. FC Liège FC Liège 9 16 5 1 3 13-7 6 G P P G G
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 8 16 5 1 2 12-8 4 G P P G G
7. Eupen Eupen 9 13 3 4 2 14-10 4 G P P P P
8. RWDM Brussels RWDM Brussels 8 11 3 2 3 16-12 4 G P P G P
9. La Gantoise La Gantoise 8 11 3 2 3 11-8 3 P G P P G
10. RSCA Futures RSCA Futures 8 9 2 3 3 10-12 -2 P P G P P
11. Lierse SK Lierse SK 9 8 2 2 5 6-10 -4 P G P P P
12. KSC Lokeren KSC Lokeren 9 7 2 1 6 9-14 -5 G P P P G
13. Jong Genk Jong Genk 8 7 2 1 5 6-17 -11 P G P P P
14. Francs Borains Francs Borains 8 6 1 4 3 7-13 -6 P P P P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 9 5 1 2 6 7-17 -10 P P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 8 3 0 3 5 6-16 -10 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 8 1 0 1 7 2-21 -19 P P P P P
0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi
KSC Lokeren

Plus de news

L'Union a eu très chaud - Direct commenté Live

L'Union a eu très chaud - Direct commenté

19:15
"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

19:00
1
Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

18:40
"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico Interview

"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico

18:20
1
Nouveau show de Lionel Messi, qui atteint un chiffre symbolique en MLS

Nouveau show de Lionel Messi, qui atteint un chiffre symbolique en MLS

17:40
Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht Analyse

Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht

17:00
Critiqué par son coach, Malick Fofana a répondu de la plus belle des façons

Critiqué par son coach, Malick Fofana a répondu de la plus belle des façons

17:20
🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

16:30
11
Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

16:00
6
Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

15:29
Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

15:00
Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

14:30
"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

14:00
Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

13:30
L'Olympic encore battu dans un match crucial, Stef Peeters fait basculer le match pour le Patro

L'Olympic encore battu dans un match crucial, Stef Peeters fait basculer le match pour le Patro

22:05
Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

13:00
Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

12:30
Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

12:00
Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

11:30
Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

11:00
"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

10:30
"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

10:02
Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

09:20
🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

09:30
1
Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

09:00
Vincent Kompany fait mieux que Guardiola : le Bayern Munich roule sur tout le monde

Vincent Kompany fait mieux que Guardiola : le Bayern Munich roule sur tout le monde

08:46
"C'est toujours la même histoire avec eux" : les derniers instants de Fink à Genk ?

"C'est toujours la même histoire avec eux" : les derniers instants de Fink à Genk ?

08:23
Guillaume Gillet sévère avec Anderlecht : "Le club a commis une grave erreur"

Guillaume Gillet sévère avec Anderlecht : "Le club a commis une grave erreur"

08:00
Coucke ? Verschueren ? Un proche de Romelu Lukaku ? Plusieurs pistes ouvertes pour la présidence d'Anderlecht

Coucke ? Verschueren ? Un proche de Romelu Lukaku ? Plusieurs pistes ouvertes pour la présidence d'Anderlecht

07:30
"Ce n'est pas parce que je suis liégeois, mais..." : la pique d'Arnaud Bodart à Anderlecht avant le Clasico

"Ce n'est pas parce que je suis liégeois, mais..." : la pique d'Arnaud Bodart à Anderlecht avant le Clasico

07:00
Clasico time ! Suivez la rencontre entre Anderlecht et le Standard en direct commenté (13h30)

Clasico time ! Suivez la rencontre entre Anderlecht et le Standard en direct commenté (13h30)

06:40
Un grand retour chez les Mauves ? Les compositions probables du Clasico entre Anderlecht et le Standard

Un grand retour chez les Mauves ? Les compositions probables du Clasico entre Anderlecht et le Standard

06:00
Rebondissements au Kehrweg : le RWDM remonte un déficit de deux buts... mais garde un goût amer.

Rebondissements au Kehrweg : le RWDM remonte un déficit de deux buts... mais garde un goût amer.

21:55
Une blessure qui tombe mal et un séjour prolongé dans la colonne de droite : soirée frustrante pour l'Antwerp

Une blessure qui tombe mal et un séjour prolongé dans la colonne de droite : soirée frustrante pour l'Antwerp

22:50
Après les critiques, l'Easi Arena a séduit le coach adverse : "Chapeau à La Louvière"

Après les critiques, l'Easi Arena a séduit le coach adverse : "Chapeau à La Louvière"

22:15
Un score très lourd pour le SL 16 à Tubize-Braine, Mons et Meux en contrôle : tous les résumés de D1 ACFF

Un score très lourd pour le SL 16 à Tubize-Braine, Mons et Meux en contrôle : tous les résumés de D1 ACFF

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 9
RFC Seraing RFC Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 La Gantoise La Gantoise
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 SK Beveren SK Beveren
FC Liège FC Liège 5-0 Jong Genk Jong Genk
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved