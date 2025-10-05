Vincent Kompany fait mieux que Guardiola : le Bayern Munich roule sur tout le monde

Muzamel Rahmat
Vincent Kompany fait mieux que Guardiola : le Bayern Munich roule sur tout le monde
Photo: © photonews

Sous Vincent Kompany, le Bayern Munich est devenu une machine à gagner. Dix succès d'affilée, un record qui impressionne jusqu'à Manuel Neuer.

Depuis que Vincent Kompany est sur le banc, le Bayern Munich ressemble à une équipe imbattable. La saison avait débuté par un premier trophée, la Supercoupe d'Allemagne remportée face à Stuttgart 1-2.

Domination totale

En championnat, les chiffres sont impressionnants. Six matchs, six victoires et dix-huit points pris. Les adversaires n'arrivent pas à suivre le rythme. Les Bavarois sont plus forts physiquement et mentalement.

En Ligue des champions, c'est pareil. Deux matchs, deux victoires et six points sur six. Avec dix victoires d'affilée toutes compétitions confondues, Kompany établit un record historique pour le club. Même Guardiola et Flick n'avaient pas fait mieux à l'époque.

Ce week-end, Francfort a été balayé 0-3 chez lui. Arthur Theate a souffert, tout comme ses coéquipiers. Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Dans le vestiaire, tout le monde est fan de Kompany. Manuel Neuer, capitaine et légende du club, l'a dit clairement : "Le Bayern de Kompany est l'un des meilleurs Bayern dans lequel j'ai joué."

