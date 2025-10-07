"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

Harry Kane a été interrogé concernant un retour en Premier League ou une éventuelle prolongation. L'attaquant anglais n'a visiblement encore rien décidé, et le temps ne presse pas pour celui qui est encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2027.

Un retour d'Harry Kane en Premier League, et plus précisément dans son ancien club, Tottenham, a quelque peu fait parler ces derniers temps. Le coach des Spurs s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet, expliquant qu’il l’accueillerait à bras ouverts : "Je pense qu’il y a beaucoup de fans de Tottenham, moi y compris, qui aimeraient revoir Kane. Si Harry veut nous rejoindre, il est plus que bienvenu."

Le buteur ne ferme pas la porte à un retour futur, mais il est pour le moment épanoui en Bavière, et une prolongation pourrait même voir le jour. "En ce qui concerne une prolongation au Bayern, je pourrais clairement l’envisager."

"Je n’ai pas encore eu ces discussions avec le Bayern, mais si elles devaient avoir lieu, je serais prêt à en parler et à avoir une conversation honnête," poursuit-il au micro du Guardian.

"Pour ce qui est de la Premier League, je ne sais pas. Si vous m’aviez posé la question quand je suis parti pour le Bayern, j’aurais dit que je reviendrais à coup sûr. Maintenant que j’y suis depuis quelques années, je dirais que cette idée a un peu diminué, mais je ne dirais pas que je ne reviendrai jamais."

J’adore l’entraîneur du Bayern

Sa concentration est pour le moment à 100 % sur le club allemand : "Je suis totalement investi au Bayern. S’il devait y avoir une discussion sur une prolongation, on verra bien, mais j’ai encore cette saison et la suivante. Ce n’est pas comme si j’étais dans ma dernière année, il n’y a aucune panique."

Il ne cache d’ailleurs pas son affection pour Vincent Kompany : "Je suis calme, j’adore l’entraîneur du Bayern et tant que nous progressons, et que je progresse aussi, je suis heureux de voir jusqu’où nous pouvons aller."

