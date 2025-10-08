Interview L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Rocourt
L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira
Le RFC Liège ne devrait-il pas prendre comme exemple le cas de l'Union SG, qui a réussi à remonter dans l'élite du football belge et à y connaître le succès ? C'est la question qui a été posée au nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira, en conférence de presse ce lundi à Rocourt.

Le club bruxellois, le directeur général du Matricule 4 le connaît bien : "L'Union, je me sens assez à l’aise d’en parler. J’ai été président de l’Académie pendant trois ans."

Comparer les deux cas est assez compliqué selon lui : "Pour moi, c’est dur de faire une comparaison dans le sens où l’Union a fonctionné avec une structure bien spécifique en termes de datas avec Tony Bloom et tout ce qui a été développé à ce niveau-là."

"Alors, nous, on a des objectifs pour avancer. Et je pense que la dynamique sportive qui a été mise en place par Gaëtan (Englebert), on le voit sur le terrain, est la bonne. Et que l’objectif, vraiment, c’est de s’inspirer de tout ce qui se fait de bien", poursuit-il.

La RAAL, un exemple à suivre également

Thomas Rodrigues Pereira ne manque pas de citer l'exemple de La Louvière, récemment remontée en première division, avec qui plus est un nouveau stade : "Parce que l’Union, c’est une chose, mais je parlais encore la semaine passée avec Salvatore Curaba au niveau de la RAAL, je pense qu’avec le stade, etc., il y a aussi des choses à prendre là-bas."

Son but avec le RFC Liège est clair : "Donc l’objectif, vraiment, c’est de se mettre à table avec les différentes bonnes personnes qui peuvent être inspirantes dans le football belge, mais aussi — j’insiste là-dessus — à l’étranger, pour justement pouvoir transposer au RFC Liège les bonnes pratiques, pour pouvoir tirer le club le plus haut possible."

