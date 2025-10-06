"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira

Ce lundi matin, une conférence de presse se tenait à Rocourt. L'un des objectifs principaux de celle-ci était de présenter le nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira.

Suite au départ de Pierre François, le 10 avril dernier, le Matricule 4 n’avait plus de directeur général attitré. La semaine dernière, un nom est enfin officiellement sorti : celui de Thomas Rodrigues Pereira. Ce dernier s’apprête à quitter son poste de directeur général à l’ACFF pour rejoindre le RFC Liège.

Il est très enthousiaste de se lancer dans cette nouvelle aventure : "Je vais commencer simplement : je suis très content d’être ici. Certains d’entre vous me connaissent déjà. Pour moi, le choix de venir ici était une évidence. Quand un club historique comme le RFC Liège — le Matricule 4, cinq fois champion de Belgique, vainqueur de la Coupe de Belgique en 1990 — vous propose une fonction comme celle-ci, vous ne réfléchissez pas longtemps. Le RFC Liège, c’est un vrai club, avec une vraie histoire, une vraie ferveur et surtout énormément de passion."

Une longue expérience à l'ACFF

"Personnellement, j’ai eu la chance de travailler treize ans dans le football amateur, à l'ACFF", met-il en avant. En effet, il a eu l'opportunité d’évoluer durant de longues années à l’Association des Clubs Francophones de Football avant de finalement devenir l’administrateur-délégué en juillet 2024. "Là-bas, j’ai pu lancer de nombreux projets. J’ai aussi déjà eu l’occasion de collaborer avec Gaëtan (Englebert). Alors, quand un club comme celui-ci est venu frapper à ma porte, je n’ai pas hésité longtemps."

"Nous avons eu de nombreuses conversations avec David (Kirsch), avec les actionnaires, avec Gaëtan (Englebert) et avec Jean-Paul (Lacomble). Et très vite, j’ai été convaincu de rejoindre ce projet. J’ai aussi rencontré pas mal de personnes qui travaillent au quotidien au sein du club. Ce qui m’a marqué, c’est la passion qui se dégage de tout le monde — des supporters bien sûr, mais aussi des employés, des bénévoles, des gens de terrain. Cette passion, c’est un moteur. Et c’est quelque chose qu’il faut continuer à mettre en avant. Mais cette passion, il faut aussi la structurer, car les moyens du club restent encore limités aujourd’hui."

Un retour du RFC Liège en D1A ?

Il a ensuite été très clair concernant un potentiel futur retour du RFC Liège dans l'élite du football belge : "Il y a beaucoup de choses à développer pour pouvoir atteindre l'objectif finale. L'objectif à long terme et à moyen terme, c’est la D1A. Je ne veux pas mettre de pression inutile, mais c’est la destination vers laquelle nous devons tous avancer. Cela dit, la priorité, c’est de construire un projet durable."

"Le RFC Liège existe depuis de nombreuses années, et il doit encore exister pour de nombreuses années", clarifie-t-il. "Pour cela, nous devons mettre en place une structure solide, trouver de nouveaux apports financiers — car c’est le nerf de la guerre — et développer nos revenus de manière intensive."

"J’ai déjà rencontré Alain, que je salue au fond de la salle : il est très actif dans le secteur du sponsoring. Et je peux vous dire que nous allons redoubler d’efforts pour attirer de nouveaux partenaires et sponsors. Hier, avant le match, nous étions 140 personnes sous cette tente : c’est bien, mais c’est encore trop peu. Il faut que demain, cette tente soit pleine." La conférence de presse se tenait dans un chapiteau du stade de Rocourt, dans l’Espace Abalone, voici pourquoi il parle d’une “tente”.

L'ambition est très importante pour le nouveau CEO, qui n'hésite pas à mettre le travail du coach en avant : "Nous devons être ambitieux. Gaëtan (Englebert), de son côté, a fait un excellent travail sur le plan sportif. Mais j’ai remarqué qu’il devait aussi s’occuper de beaucoup de choses à côté du terrain. L’un de mes premiers objectifs est donc de le soulager de cette charge pour qu’il puisse se concentrer à 100 % sur le sportif, sur le staff et sur l’équipe. Mon but n’est pas de tout révolutionner en une semaine. L’idée, c’est de construire étape par étape, de façon réfléchie et durable, pour que le club grandisse sur des bases saines."

Nous voulons aussi consolider la santé financière du club, la rendre la plus saine possible

"Le RFC Liège, c’est un club historique. Quand on regarde les noms passés par ici, on mesure tout le poids de cet héritage. Et quand je vois la qualité des joueurs actuels, notamment après le match d’hier, je suis convaincu que certains d’entre eux feront aussi partie de l’histoire du club dans un futur proche. Nous allons travailler sur la structure du club. Nous allons mettre en place un organigramme clair, avec des fonctions et des responsabilités précises. Je ne dis pas que cela n’existait pas avant, mais il y a moyen de mieux faire sur certains aspects."

"Nous voulons aussi consolider la santé financière du club, la rendre la plus saine possible. Ce sera un gros travail de fond, mais nous avons la chance d’avoir des actionnaires ambitieux, qui veulent le bien du RFC Liège. L’un des premiers messages que j’ai reçus de David (Kirsch) et de ses actionnaires a été : 'Thomas, on te veut parce qu’on est ambitieux, mais aussi parce qu’on veut que le club perdure.' J’ai aussi eu l'occasion d’échanger avec Jean-Paul (Lacomble), dont la connaissance du club et de tout le bassin liégeois est précieuse. Sa présence dans le projet est super importante pour le club," conclut-il.