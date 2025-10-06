Interview "L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Rocourt
| 0 réaction
"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira
Photo: RFC Liège

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce lundi matin, une conférence de presse se tenait à Rocourt. L'un des objectifs principaux de celle-ci était de présenter le nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira.

Suite au départ de Pierre François, le 10 avril dernier, le Matricule 4 n’avait plus de directeur général attitré. La semaine dernière, un nom est enfin officiellement sorti : celui de Thomas Rodrigues Pereira. Ce dernier s’apprête à quitter son poste de directeur général à l’ACFF pour rejoindre le RFC Liège. 

Il est très enthousiaste de se lancer dans cette nouvelle aventure : "Je vais commencer simplement : je suis très content d’être ici. Certains d’entre vous me connaissent déjà. Pour moi, le choix de venir ici était une évidence. Quand un club historique comme le RFC Liège — le Matricule 4, cinq fois champion de Belgique, vainqueur de la Coupe de Belgique en 1990 — vous propose une fonction comme celle-ci, vous ne réfléchissez pas longtemps. Le RFC Liège, c’est un vrai club, avec une vraie histoire, une vraie ferveur et surtout énormément de passion." 

Une longue expérience à l'ACFF

"Personnellement, j’ai eu la chance de travailler treize ans dans le football amateur, à l'ACFF", met-il en avant. En effet, il a eu l'opportunité d’évoluer durant de longues années à l’Association des Clubs Francophones de Football avant de finalement devenir l’administrateur-délégué en juillet 2024. "Là-bas, j’ai pu lancer de nombreux projets. J’ai aussi déjà eu l’occasion de collaborer avec Gaëtan (Englebert). Alors, quand un club comme celui-ci est venu frapper à ma porte, je n’ai pas hésité longtemps."

"Nous avons eu de nombreuses conversations avec David (Kirsch), avec les actionnaires, avec Gaëtan (Englebert) et avec Jean-Paul (Lacomble). Et très vite, j’ai été convaincu de rejoindre ce projet. J’ai aussi rencontré pas mal de personnes qui travaillent au quotidien au sein du club. Ce qui m’a marqué, c’est la passion qui se dégage de tout le monde — des supporters bien sûr, mais aussi des employés, des bénévoles, des gens de terrain. Cette passion, c’est un moteur. Et c’est quelque chose qu’il faut continuer à mettre en avant. Mais cette passion, il faut aussi la structurer, car les moyens du club restent encore limités aujourd’hui." 

Un retour du RFC Liège en D1A ?

Il a ensuite été très clair concernant un potentiel futur retour du RFC Liège dans l'élite du football belge : "Il y a beaucoup de choses à développer pour pouvoir atteindre l'objectif finale. L'objectif à long terme et à moyen terme, c’est la D1A. Je ne veux pas mettre de pression inutile, mais c’est la destination vers laquelle nous devons tous avancer. Cela dit, la priorité, c’est de construire un projet durable."

"Le RFC Liège existe depuis de nombreuses années, et il doit encore exister pour de nombreuses années", clarifie-t-il. "Pour cela, nous devons mettre en place une structure solide, trouver de nouveaux apports financiers — car c’est le nerf de la guerre — et développer nos revenus de manière intensive."

"J’ai déjà rencontré Alain, que je salue au fond de la salle : il est très actif dans le secteur du sponsoring. Et je peux vous dire que nous allons redoubler d’efforts pour attirer de nouveaux partenaires et sponsors. Hier, avant le match, nous étions 140 personnes sous cette tente : c’est bien, mais c’est encore trop peu. Il faut que demain, cette tente soit pleine." La conférence de presse se tenait dans un chapiteau du stade de Rocourt, dans l’Espace Abalone, voici pourquoi il parle d’une “tente”.

L'ambition est très importante pour le nouveau CEO, qui n'hésite pas à mettre le travail du coach en avant : "Nous devons être ambitieux. Gaëtan (Englebert), de son côté, a fait un excellent travail sur le plan sportif. Mais j’ai remarqué qu’il devait aussi s’occuper de beaucoup de choses à côté du terrain. L’un de mes premiers objectifs est donc de le soulager de cette charge pour qu’il puisse se concentrer à 100 % sur le sportif, sur le staff et sur l’équipe. Mon but n’est pas de tout révolutionner en une semaine. L’idée, c’est de construire étape par étape, de façon réfléchie et durable, pour que le club grandisse sur des bases saines." 

Nous voulons aussi consolider la santé financière du club, la rendre la plus saine possible

"Le RFC Liège, c’est un club historique. Quand on regarde les noms passés par ici, on mesure tout le poids de cet héritage. Et quand je vois la qualité des joueurs actuels, notamment après le match d’hier, je suis convaincu que certains d’entre eux feront aussi partie de l’histoire du club dans un futur proche. Nous allons travailler sur la structure du club. Nous allons mettre en place un organigramme clair, avec des fonctions et des responsabilités précises. Je ne dis pas que cela n’existait pas avant, mais il y a moyen de mieux faire sur certains aspects."

"Nous voulons aussi consolider la santé financière du club, la rendre la plus saine possible. Ce sera un gros travail de fond, mais nous avons la chance d’avoir des actionnaires ambitieux, qui veulent le bien du RFC Liège. L’un des premiers messages que j’ai reçus de David (Kirsch) et de ses actionnaires a été : 'Thomas, on te veut parce qu’on est ambitieux, mais aussi parce qu’on veut que le club perdure.' J’ai aussi eu l'occasion d’échanger avec Jean-Paul (Lacomble), dont la connaissance du club et de tout le bassin liégeois est précieuse. Sa présence dans le projet est super importante pour le club," conclut-il. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Jong Genk

Plus de news

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

14:40
Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

14:20
Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B Interview

Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B

13:00
📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

14:00
Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

12:40
Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

13:40
🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

12:20
José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?

12:00
1
"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend Analyse

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

11:40
1
Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

11:20
📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

11:00
🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

19:40
Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

10:40
10
Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi" Réaction

Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"

10:20
Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

10:00
Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

09:30
Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

09:00
3
Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

08:30
Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

08:00
🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

07:40
2
Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess Réaction

Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess

07:00
Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

07:20
🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

23:00
"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

22:40
Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

22:20
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

22:00
Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

21:40
Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

21:20
🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

21:00
Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

20:28
Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

20:40
Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

20:21
Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

20:00
Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

19:20
"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

19:00
5

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 9
RFC Seraing RFC Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 La Gantoise La Gantoise
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 SK Beveren SK Beveren
FC Liège FC Liège 5-0 Jong Genk Jong Genk
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved