🎥 Nathan Ngoy donne son opinion sur les jeunes joueurs tentés par un départ vers l'Arabie saoudite

Photo: © photonews
Dans un live diffusé sur sa chaîne Twitch, Nathan Ngoy a partagé son point de vue à propos des jeunes joueurs qui signent en Arabie saoudite alors qu'ils sont encore jeunes.

Le choix de ces joueurs se comprend selon le Lillois : "Des jeunes joueurs, ils sont dans un centre de football. Ils galèrent toute leur vie, carrément. Tu fais tes pas et y a l'Arabie saoudite qui vient : dix millions l'année. Même pas trois millions. Imagine, tu as ça devant toi, on dit 'oui, signe le contrat, trois millions l'année.'"

"Les gens disent 'non, mauvais choix', mais arrêtez. Trois millions l'année, tes parents c'est fini, ils ne travaillent plus," poursuit le jeune défenseur.

Ce sont des acteurs, ceux qui disent non direct

Avant de préciser : "Je ne dis pas que c'est un bon ou un mauvais choix. Je dis juste que les gens abusent parce qu'ils n'ont pas le contrat devant eux. Ce sont des acteurs, ceux qui disent non direct, sans déconner."

Nathan Ngoy jouera-t-il en Arabie saoudite dans le futur ? Difficile de le dire, mais en tout cas, si une offre survient, il y réfléchira à deux fois. Actuellement, il évolue sous les couleurs du LOSC, club qu'il a rejoint cet été en provenance du Standard de Liège.

Le jeune talent belge réalise un début de saison prometteur. Il a déjà sept matchs de Ligue 1 à son actif. Il a même délivré une assist lors de la première journée face au Stade Brestois.

