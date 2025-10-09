"Je pouvais déjà partir en hiver" : les confidences de Nathan Ngoy sur son départ du Standard

Nathan Ngoy a rapidement pris ses marques à Lille. Il revient sur les coulisses de son transfert au LOSC.

Pas la moindre minute manquée en Ligue 1 : Nathan Ngoy s'est rapidement affirmé avec Lille. Conforté par une bonne préparation, le défenseur de 22 ans n'a plus lâché sa place de titulaire. Dans un live Twitch, il est revenu sur les dessous de son départ du Standard vers le Stade Pierre Mauroy.

"Tout ne s’est pas fait du jour au lendemain avec le LOSC. Cette impression vient du fait que je suis parti vite après les premières rumeurs. Mais avec Lille, ça faisait depuis décembre déjà que l’on discutait. Je pouvais déjà partir en hiver", commence-t-il.

"C’est juste que j’étais blessé. Ils recherchaient un défenseur. Il y avait Bafodé Diakité et Alexsandro, mais ce n’était pas suffisant pour eux. Moi, j’étais blessé, mais ils étaient déjà sur le dossier", poursuit Ngoy. "On a continué à parler. Ce n’était pas facile, mais ça s’est quand même fait. Il y avait d’autres intérêts à droite ou à gauche, mais pas vraiment d’offre concrète.

Une intégration accélérée

C'est donc finalement cet été qu'il a quitté le Standard : "J’étais triste, bien sûr. C’est là où j’ai grandi, là où je suis devenu un homme. Tu perds des gens que tu voyais au quotidien. Après, dans la vie, il faut savoir franchir les étapes".

Très vite, il s'est ainsi senti comme un poisson dans l'eau à Lille : "Mon intégration s’est bien passée parce que je suis quelqu’un d’ouvert. Je n’ai pas de mal à aller voir les gens. Et puis, là-bas, ce sont des crèmes. Les Lillois sont très gentils. Je ne suis personne, je n’ai encore rien prouvé, et les mecs dans le vestiaire s’étaient déjà renseignés. Thomas Meunier et Olivier Giroud me connaissaient déjà. Franchement, il n’y a aucune prise de tête".