"J'essaie de ne pas trop me concentrer sur ça" : Vincent Kompany réagit aux 10 victoires de suite du Bayern

Vincent Kompany réalise un début de saison grandiose avec le Bayern. Dix matchs et dix victoires pour démarrer la saison, un record pour un club dans les cinq grands championnatss européenes. Il s'est expripé à propose de cette belle série après la victoire de son équipe face à Francfort 0-3.

"Non, j’essaie de ne pas trop me concentrer sur les dix derniers matchs. Je ne veux pas me projeter au-delà de la prochaine rencontre", précise-t-il en conférence de presse.

Il explique ce qui est le plus important pour lui : "Même si tu perds un ou deux matchs — car cela arrivera —, il faut que tu aies toujours le sentiment que tu peux encore gagner les dix suivants."

De bonne augure pour la suite : "Nous avons fait quelque chose de similaire la saison dernière, mais ce que nous réalisons maintenant prouve que si nous restons concentrés et que nous continuons sur cette voie, cela peut encore se reproduire à l’avenir." 

Vers un onzième succès ?

Les hommes de Vincent Kompany parviendront-ils à enchaîner un onzième succès de suite toutes compétitions confondues ? La tâche ne sera pas des plus évidentes puisque le prochain match du club allemand sera face à son rival, le Borussia Dortmund. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné le samedi 18 octobre prochain.

Ensuite viendra un match face au Club de Bruges en Ligue des champions le mercredi 22 octobre. Mais avant cela, le coach du Bayern aura bien le temps de préparer au mieux ces prochains affrontements grâce au break international.

