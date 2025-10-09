Le KRC Genk a tranché concernant Thorsten Fink

Le KRC Genk a tranché concernant Thorsten Fink
Photo: © photonews
La trêve internationale bat son plein. Alors que les Diables Rouges se préparent pour deux matchs cruciaux face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles, les clubs belges profitent de cette pause pour faire le point et ajuster certains détails en interne.

Au KRC Genk, tout ne s’est pas bien passé jusqu’à présent en championnat belge. Cependant, grâce à quelques résultats positifs face aux Rangers, à Saint-Trond (STVV) et à Dender, le club reste encore compétitif, aussi bien en Europe qu’en Belgique.

Genk maintient sa confiance en Thorsten Fink

La défaite contre Ferencvaros, jugée à la fois cruelle et évitable, avait placé Thorsten Fink sous forte pression ces dernières semaines. Pour l’instant, il semble avoir sauvé sa place, même si, dans le football, rien n’est jamais garanti.

Selon Het Laatste Nieuws, la direction a officiellement renouvelé sa confiance envers l’entraîneur. Fink estime qu’il peut redresser la situation, mais il faudra trouver des solutions aux mauvais résultats récents et à la fragilité défensive de l’équipe.

Six joueurs en sélection nationale

Des discussions auraient lieu en interne, à la fois avec le staff et avec les joueurs, dans le but de remobiliser tout le groupe.

Cette semaine, Genk devra toutefois composer avec plusieurs absents en raison des matchs internationaux : Joris Kayembe (Congo), Patrik Hrosovsky (Slovaquie), Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud), Junya Ito (Japon), Yaimar Medina (Équateur) et Kos Karetsas (Grèce).

KRC Genk
Thorsten Fink

