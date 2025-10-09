Le moment tant redouté par l'Union : Sébastien Pocognoli va bel et bien s'en aller !

Sébastien Pocognoli est fortement convoité par Monaco. Et l'entraîneur de l'Union aurait fait son choix

Tout se bouscule ces dernières heures pour Sébastien Pocognoli et l'Union Saint-Gilloise. Hier, l'on apprenait que Monaco en avait fait l'une de ses cibles privilégiées en vue du licenciement attendu d'Adi Hütter.

Dans la journée, les premiers contacts formels ont eu lieu entre l'entraîneur unioniste et la direction monégasque. Parallèlement, l'ASM essuyait le refus d'Edin Terzic et voyait Sérgio Conceição signer en Arabie saoudite. Ce matin, le dossier a encore évolué.

Poco a déjà coaché son dernier match avec l'Union

Het Nieuwsblad révèle ainsi que Pocognoli a fait son choix : il a décidé d'accepter l'offre de l'ASM et s'apprête donc à quitter l'Union en cours de saison, quelques mois après avoir emmené le groupe au sommet du football belge.

Après avoir dû se trouver à chaque fois un nouvel entraîneur à l'intersaison depuis sa remontée en première division, l'Union va donc désormais devoir prospecter en plein exercice. D'autant plus que Kévin Mirallas va lui aussi rejoindre le staff monégasque.





Alors que l'équipe est encore en tête du championnat et a collecté trois points en Ligue des Champions, c'est avec un autre meneur d'hommes et une autre philosophie qu'il va falloir poursuivre les prochains mois.