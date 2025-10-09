Tremblement de terre à l'Union ? La menace se précise pour Sébastien Pocognoli

L'AS Monaco lorgne sur Sébastien Pocognoli pour en faire son nouvel entraîneur. Le dossier a connu une évolution, hier.

Cet été, Sébastien Pocognoli avait été cité à Lens pour succéder à Franck Haise. Mais il avait réaffirmé sa fidélité à l'Union Saint-Gilloise en prolongeant l'aventure au Parc Duden. Les supporters unionistes ont toutefois eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'après les Artésiens, c'est un autre club français qui a des vues sur leur entraîneur à succès.

Hier, nous vous parlions en effet de l'intérêt de l'AS Monaco pour Poco. Les Monégasques sont mal en point et n'attendent que de trouver un nouvel entraîneur pour prendre congé d’Adi Hütter. Même si la déculottée subie au Club de Bruges a été suivie d'un partage contre Manchester City en Ligue des Champions, les jours de l'entraîneur allemand sont très clairement comptés sur Le Rocher.

Un entraîneur belge à Monaco deux ans après Philippe Clement ?

Hier matin, aucune prise de contact formelle n'était encore à signaler. Mais la situation a évolué. Selon le journal L'Équipe, un entretien a bien eu lieu entre Pocognoli et la direction de l'ASM, portant sur une potentielle prise en main de l'équipe.

Évidemment, rien n'est encore fait. Outre l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, Monaco aurait étudié une demi-douzaine de profils. Mais ce premier contact direct est une nouvelle étape. D'autant plus que l'ancien Diable Rouge présente l'avantage d'avoir un salaire relativement abordable.





Sébastien Pocognoli quittera-t-il en cours de saison ce groupe qu'il a amené au sommet du football belge et parmi les étoiles de la Ligue des Champions ? Il ne compte en tout cas pas ses heures pour faire jouer l'Union comme il l'entend. Mais en football, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain.