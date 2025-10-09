Un joueur de Charleroi appelé pour la deuxième fois chez les Diablotins : "Une fierté d'être là"

Comme en septembre, Martin Delavallée a été repris en équipe nationale U21. Le gardien de Charleroi se fait une joie de se rendre à Tubize.

Pendant que les Diables Rouges jouent pour s'assurer de leur ticket pour la Coupe du Monde 2026, nos espoirs se rendent au Pays de Galles dans le cadre des qualifications pour l'Euro U21.

En septembre, les Diablotins avaient concédé le partage dans le temps additionnel contre la Biélorussie. À cette occasion, Martin Delavallée avait été appelé pour la première fois dans le groupe. Il avait pris place en tribune, derrière Matthieu Epolo et Kjell Peersman.

Un autre monde

Sa constance avec Charleroi lui vaut d'être rappelé : "C'est une fierté d'être là, de représenter la Belgique. C'est une récompense du travail fourni en club qui permet d'apprendre, de jouer avec d'autres joueurs", explique-t-il au micro d'Antenne Centre.

"Ce sont des joueurs avec une qualité certaine, qui évoluent dans les plus grands championnats", poursuit-il. Le centre fédéral est également un cadre plus qu'à la hauteur : "C'est un très beau centre, le top en Belgique".

Une fierté d'autant plus grande qu'avant cela, Delavallée n'avait été appelé qu'une seule fois en équipes de jeunes fédérales, c'était avec les U17 de Thierry Siquet. Goûter au football international est évidemment grisant : "Avec Charleroi, on prend très rarement l'avion, c'est clair que ça fait plaisir, c'est la vie d'un joueur de haut niveau".