Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"
Photo: © photonews

Vous souvenez-vous qu'il y a un an et demi, beaucoup se demandaient pourquoi le Bayern Munich avait choisi Vincent Kompany — un entraîneur relégué avec Burnley ? Ces critiques se sont non seulement tues, mais se sont transformées en éloges. Y compris de la part de ses dirigeants...

Le Bayern Munich tourne à plein régime sous la direction de Vincent Kompany, et son influence se fait clairement sentir au sein du club. Selon le journaliste de Sport1, Stefan Kumberger, les dirigeants bavarois sont très satisfaits de leur entraîneur, notamment parce qu’il traite les joueurs de la manière dont le Bayern l’a toujours attendu. Kompany est "strict, mais pas un despote", et il trouve "le juste équilibre entre autorité et respect".

La jeunesse de Kompany et son expérience en tant qu’ancien footballeur de haut niveau contribuent à son succès. Actuellement, aucun joueur du club de la Säbener Straße ne se montre mécontent. Au contraire, Kompany a redonné leur chance à des joueurs comme Serge Gnabry et Leon Goretzka, qui avaient temporairement perdu la confiance du staff. "Il mérite un immense compliment. Surtout après les périodes difficiles de l’an dernier — également pour moi personnellement", confie Goretzka.

Pendant la Coupe du monde des clubs, Kompany a travaillé sur la cohésion d’équipe et renforcé les liens entre les joueurs. Max Eberl, le directeur général des sports, a salué son travail : "Ce tournoi a vraiment été bénéfique pour nous en tant que groupe. Il a insufflé une énergie incroyable. On ressent une vraie unité et beaucoup d’enthousiasme."

Une atmosphère positive

L’atmosphère au sein du groupe est très positive. Tant lors des entraînements ouverts au public qu’à huis clos, les joueurs apparaissent souriants et motivés. Kompany réussit à mêler "plaisir et discipline", une différence notable par rapport aux périodes précédentes.

Même en dehors du terrain, son approche se distingue. Lors de l’Oktoberfest, Kompany privilégie une relation plus personnelle : il s’y rend en privé avec quelques joueurs, sans imposer de règles strictes, préférant leur faire confiance et miser sur leur sens des responsabilités. Une attitude que les joueurs apprécient énormément. "Il montre une réelle reconnaissance envers nous", ajoute Goretzka. Avec la confiance des joueurs comme celle de la direction, une prolongation de contrat — alors que son bail actuel court jusqu’en 2027 — semble désormais tout à fait envisageable.

