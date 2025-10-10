"Cela montre la fragilité de l'Union" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots sur le départ de Sébastien Pocognoli

L'Union SG a abordé la trêve internationale en tant que leader du championnat. Après les défaites contre Newcastle United et le Club de Bruges, la confiance a été légèrement ébranlée, mais c'est surtout le départ imminent de Sébastien Pocognoli qui pourrait s'avérer être un vrai coup dur.

L’Union Saint-Gilloise semble sur le point de perdre son entraîneur à succès, Sébastien Pocognoli, au profit de l’AS Monaco. Un possible accord a été évoqué pour la première fois mercredi, et dès jeudi, un deal était déjà en préparation.

La fragilité de l’Union SG selon Marc Degryse

Entre-temps, les Bruxellois tentent de lui trouver un successeur en Belgique, Rik De Mil étant la priorité. Mais jusqu’ici, la tâche s’avère compliquée : les Zèbres campent sur leurs positions.

Quel que soit le nouvel entraîneur, le départ de Pocognoli a fait l’effet d’une bombe — non seulement au sein du club, mais aussi chez les observateurs. Marc Degryse pèse ses mots, mais reste ferme dans son analyse.

Une compétition bouleversée par le départ de Pocognoli ?

"L’Union a toujours été le club symbole de la stabilité. Ce départ va donc à l’encontre de sa nature", explique Degryse dans son analyse pour Het Laatste Nieuws.





"C’est la première fois qu’ils doivent eux-mêmes chercher rapidement un nouvel entraîneur. Cela montre, selon moi, la fragilité de l’Union. À mes yeux, ce départ rebats complètement les cartes du championnat."