Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

Les Diables Rouges ont été tenus en échec (0-0) par la Macédoine du Nord. Un résultat décevant sur le plan sportif, mais aussi une mauvaise nouvelle pour Saint-Trond : Visar Musliu a dû quitter le terrain sur blessure.

Les Diables Rouges ont fait match nul 0-0 vendredi soir contre la Macédoine du Nord. Le scénario est resté le même pendant plus de 90 minutes : la Belgique attaquait, tandis que les Macédoniens formaient un bloc compact en défense.

Même si ce n’était pas une belle publicité pour le football, la stratégie a fonctionné. Les visiteurs repartent avec un point, ce qui était sans doute le meilleur résultat possible pour eux.

Saint-Trond craint pour Musliu

La Macédoine du Nord a toutefois vu un de ses joueurs quitter le terrain après avoir tout donné pour son pays, et cela ne réjouira pas Saint-Trond...

Il s’agit de Visar Musliu, contraint d’être remplacé à un peu plus de cinq minutes de la fin du match. La gravité de sa blessure n’est pas encore connue.





Du côté du STVV, on espère que ce ne sera rien de grave. Musliu n’a pas manqué une seule minute de Jupiler Pro League cette saison et a même porté le brassard de capitaine à six reprises avec les Canaris.