OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

Monaco tourne une page importante avec l'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc. Le jeune coach belge, champion avec l'Union Saint-Gilloise, succède à Adolf Hütter.

C’est officiel, Sébastien Pocognoli quitte l’Union Saint-Gilloise pour prendre les commandes de l’AS Monaco. Un départ en pleine saison qui surprend les supporters. Le jeune entraîneur belge s’offre un nouveau défi sur la Côte d’Azur.

Union Saint-Gilloise confirms that Sébastien Pocognoli leaves the club with immediate effect to join AS Monaco. pic.twitter.com/EMZXLR4k4i — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 11, 2025

Adolf Hütter a été licencié après plusieurs mauvais résultats en Ligue des champions et en Ligue 1. La défaite contre le Club de Bruges en Europe a précipité la fin de son aventure à Monaco.

La saison dernière, Pocognoli avait frappé fort en offrant le titre de champion à l’Union Saint-Gilloise. Pour sa première année comme entraîneur, il avait transformé son équipe en tueurs.





Pocognoli dirigera son premier match avec sa nouvelle équipe le samedi 18 octobre sur le terrain d’Angers.

Les supporters de Saint-Gilles ne vont sûrement jamais oublier leur coach. Kevin Mirallas va le suivre dans cette nouvelle aventure.