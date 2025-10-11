Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

Après le départ d'Adi Hütter, la voie est libre pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco. L'Union Saint-Gilloise est, de son côté, à la recherche d'un nouvel entraîneur, et le nom de Rik De Mil circule déjà.

Sébastien Pocognoli va devenir le nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Le club de Ligue 1 a décidé vendredi soir de se séparer d’Adi Hütter, ouvrant ainsi la voie à Pocognoli.

L’Union Saint-Gilloise doit donc à son tour partir à la recherche d’un nouvel entraîneur. Le nom de Rik De Mil circule déjà, même s’il est encore sous contrat avec Charleroi. Franky Van der Elst a immédiatement relevé quelques éléments autour d’un éventuel transfert de De Mil.

"D’un côté, l’Union aime généralement jouer dans un système en 3-5-2, et le club recrute aussi en fonction de cela. Alors que De Mil préfère une défense à quatre", explique Van der Elst dans le Nieuwsblad. "Mais comme je l’ai déjà dit, il est suffisamment compétent pour s’adapter."

Bayat laissera-t-il partir De Mil ?

Van der Elst ne doute pas de ses compétences, mais rappelle qu’il faut aussi tenir compte d’autres facteurs. "D’un autre côté, je me demande si Mehdi Bayat laissera partir son entraîneur aussi facilement, et si l’Union est prête à débourser de l’argent pour lui."





"Pour Rik, ce serait en tout cas une opportunité en or. Après une excellente saison à Charleroi, beaucoup de qualité a quitté l’équipe et elle ne jouera sans doute pas le top cette année. Passer au champion en titre, actuellement en tête du classement, serait une occasion unique", conclut Van der Elst.