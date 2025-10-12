D1 ACFF : le RAEC Mons arrache un point face à Tubize-Braine au terme d'un choc sous haute tension

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le choc de D1 ACFF entre Mons et Tubize a tenu ses promesses. Malgré l'intensité et les occasions, les deux équipes se quittent sur un partage 1-1.

Même pendant la trêve internationale, le foot ne s’arrête pas en D1 ACFF. Ce week-end, le choc tant attendu opposait le RAEC Mons, leader, à son poursuivant direct, Tubize-Braine.

La première période a été tendue, de nombreuses fautes et une nervosité palpable. Les deux équipes se sont jaugées sans se faire mal. Aucun but à la pause.

Peu avant l’heure de jeu, Tyron Crame a ouvert la marque pour Tubize. En renard des surfaces, il a vu le ballon heurter le poteau et a immédiatement mis son pied pour pousser la balle au fond des filets.

Soutenus par leurs supporters, les Dragons ont poussé et multiplié les occasions. C’est finalement Victor Gorny qui a libéré le stade d’une superbe tête, ramenant les siens à égalité.

Le score ne bougera plus. Un partage logique entre deux équipes solides et ambitieuses. Au classement, Mons reste leader avec 22 points.