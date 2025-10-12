"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

Qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise ? C'est la première fois que ça arrive au club bruxellois depuis leur retour en Pro League.

Depuis le départ de Sébastien Pocognoli vers l’AS Monaco, une question brûle toutes les lèvres. Qui prendra la relève sur le banc bruxellois ? Le départ de l’ancien entraîneur, accompagné de Kevin Mirallas, laisse un vide que le club doit combler rapidement.

Difficile de prendre De Mil

Le nom de Rik De Mil revient avec insistance. Le coach de Charleroi plaît à la direction de l’Union, mais sa clause libératoire s’élève à cinq millions d’euros. Mehdi Bayat n’a pas l'intention de le laisser partir.

Des anciens coachs de Pro League ?

Face à ce casse-tête, certains regardent ailleurs. Le consultant Johan Boskamp a livré son avis dans Het Belang van Limburg en évoquant deux noms bien connus du championnat.

"Philippe Clement et Mark van Bommel sont disponibles. Pourtant, je pense qu’ils vont sortir un lapin blanc de leur chapeau. Comme avec Geraerts et Pocognoli", a-t-il confié.





En attendant, les supporters espèrent un choix à la hauteur de leurs ambitions. L’Union Saint-Gilloise joue la Ligue des champions et est en tête du classment.