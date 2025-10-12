OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

L'ancien entraîneur d'OHL, Chris Coleman, a trouvé un nouveau défi à l'étranger. Le Gallois prend les rênes de l'Asteras Tripolis, un club évoluant dans l'élite du championnat grec. Il s'agit de sa première mission depuis son départ de la Jupiler Pro League.

Chris Coleman a été nommé entraîneur principal de l’Asteras Tripolis, club évoluant en Super League grecque. Sans club depuis son départ d’OHL, le technicien gallois fait donc son retour sur un banc. L’accord avec Asteras Tripolis a été confirmé par les canaux officiels du club.

Le Gallois avait rejoint Louvain en décembre dernier, succédant à Óscar García après le départ de ce dernier. Il avait pris les commandes de l’équipe pour la seconde moitié de la saison, avec pour objectif de qualifier le club pour les Europe Play-offs.

Les Europe Play-offs

Sous la direction de Coleman, OHL est parvenu à se qualifier in extremis pour les Europe Play-offs, grâce à un résultat favorable lors de la dernière journée de la phase régulière. Malgré cette qualification, les performances de l’équipe en play-offs n’avaient pas satisfait la direction du club.

À l’issue de la saison, il fut décidé de mettre un terme à la collaboration. Depuis, Coleman n’avait plus exercé de fonction d’entraîneur. Sa nomination à Asteras Tripolis marque donc une nouvelle étape dans sa carrière, cette fois en Grèce.

Un club du milieu de tableau

Par le passé, Chris Coleman a également dirigé l’équipe nationale du pays de Galles, expérience internationale qui pourrait constituer un atout pour la structure du club grec.

Actuellement en milieu de tableau de la Super League, Asteras Tripolis vise la stabilité et espère qu’avec l’arrivée de Coleman, l’équipe pourra renforcer son encadrement technique et améliorer ses résultats sportifs.