Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

Sébastien Pocognoli a quitté l'Union Saint-Gilloise pour Monaco, en Ligue 1. Un coup dur pour le club bruxellois.

Pour Sébastien Pocognoli, l’opportunité de rejoindre Monaco était trop belle pour passer à côté. Selon le consultant Nordin Jbari, son départ est une perte pour l’Union Saint-Gilloise.

"Je suis surpris du timing. Pocognoli est une personne qui aime aller au bout de ses projets. Mais je peux aussi comprendre que s’il avait refusé, Monaco aurait pris un autre entraîneur. Monaco est un beau projet. Les Monégasques sont proches du top 3 en Ligue 1 et disputent la Ligue des champions. Si tu es ambitieux, tu acceptes", a-t-il expliqué à la RTBF.

Depuis son retour en Pro League, l’Union n’avait jamais connu de changement d’entraîneur en cours de saison. "Ils perdent un bon entraîneur. Ils vont souffrir de son départ. Pocognoli, contrairement à ses prédécesseurs, a réussi à être champion. Il a marqué le club. D’habitude, l’Union est un club qui travaille tranquillement. Désormais, ils vont devoir travailler dans l’urgence", ajoute Jbari.

Ce départ pourrait avoir des répercussions sur certains joueurs

"Ça peut être difficile pour les joueurs. Je pense à Anouar Ait El Hadj, qui a été relancé par Pocognoli. Il revit grâce à ce staff-là", estime l’ancien Diable Rouge.





L’Union Saint-Gilloise doit trouver un successeur capable de poursuivre le travail de Pocognoli et de maintenir le club parmi les meilleurs de la Pro League.