"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

Photo: © photonews
Marcus Rashford, actuellement prêté par les Red Devils au FC Barcelone, est revenu brièvement sur les difficultés qu'il a rencontrées à Manchester United ces dernières années.

Il a mis en avant le manque de stabilité au micro de la chaîne ITV Sports : "J’ai l’impression d’avoir évolué dans un environnement instable depuis très, très longtemps. C’est donc encore plus difficile d’être constant." 

L'importance de la constance

Cette instabilité lui a permis de moins bien se développer selon lui : "Je pense que la constance est ce que je dois apporter à mon jeu. Et oui, c’est ce que je cherche à faire."

Désormais du côté du FC Barcelone, l'international anglais semble s’épanouir en ce début de saison. Son coach Hansi Flick lui accorde en tout cas la confiance dont il a besoin, et il le lui rend correctement sur le terrain.

Depuis son arrivée en terre catalane, il a pris part à un total de dix rencontres : huit de Liga et deux de Ligue des Champions. Au total, il a marqué trois fois et délivré cinq passes décisives.

Des statistiques encourageantes pour la suite de la saison. Parviendra-t-il à s'installer au FC Barcelone afin de rejoindre définitivement le club espagnol ? Seul l'avenir nous le dira.

Aston Villa
Marcus Rashford

