Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Le Maroc U20 s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire 3-1 face aux États-Unis. Deux joueurs d'Anderlecht sont en demi-finale.

Le Maroc U20 poursuit son incroyable parcours. Les Lionceaux de l’Atlas ont dominé les États-Unis 3-1 en quart de finale de la Coupe du monde U20 au Chili.

Les Marocains ont ouvert la marque grâce à un but de Zahouan à la 31e minute. Les Américains ont profité d’une main dans la surface pour égaliser avant la pause. Le penalty a été tiré par Campbell.

Le Maroc a repris l’avantage à la 66e minute sur un but contre son camp de Wynder. 2-1 un peu après l'heur de jeu.

Yassine a profité d’un dernier espace pour enfoncer le clou et confirmer la supériorité marocaine. Le but du break et de la qualification pour la suite de la compétition.

Deux Anderlechtois en demi

Le Maroc U20 affrontera la France ou la Norvège pour une place en finale. Ali Maamar, latéral droit d’Anderlecht, était titulaire, tandis que Anas Tajaouart du RSCA Futures est resté sur le banc.

