Muzamel Rahmat
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi
Photo: © photonews
L'Olympic Charleroi change encore d'entraîneur. Arnauld Mercier arrive pour tenter de relancer un club en crise, dernier de Challenger Pro League.

L’Olympic Charleroi tente une nouvelle fois de se relancer. Le club vit un début de saison cauchemardesque en Challenger Pro League. Un seul point pris en huit matchs et une dernière place au classement.

Pour stopper la chute, la direction a choisi de miser sur Arnauld Mercier, nommé entraîneur ce lundi. Le technicien français avait dirigé Seraing, Waasland-Beveren et les Francs Borains. Un entraîneur qui a de l'expérience en D1B.

Trois coachs rien que cette saison

C'est le troisième changement de coach. Darko Janackovic avait commencé la saison avant de partir en août, remplacé brièvement par Carlos Sanchez Aguiar.

Mercier aura pour objectif de redonner une identité et un état d’esprit combatif à son équipe. Il sait que la mission sera difficile.

Le prochain match de l'Olympic Charleroi sera le 17 octobre contre Eupen à domicile. Une équipe du milieu de tableau du championnat.

Olympic Charleroi

