De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Photo: © photonews

La Belgique est pratiquement assurée de sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde. D'autres nations le sont déjà mathématiquement.

En Europe, aucun pays n'a encore officiellement assuré sa place. Les trois premiers qualifiés restent évidemment les Etats-Unis, le Canada et le Mexique en tant que pays hôtes de la compétition. Ils sont pour l'heure les seuls qualifiés de la CONCACAF (Amérique du Nord et Amérique centrale). Trois billets de qualification directe sont encore à pourvoir, de même que deux pour les barrages intercontinentaux.

La situation est déjà plus nette en Amérique du Sud, qui a déjà fixé ses six représentants directs, à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Équateur, l'Uruguay, la Colombie et le Paraguay. Septième, la Bolivie tentera sa chance via les barrages intercontinentaux.

Cela se dessine également en Afrique : le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana et le Cap-Vert ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous de l'été prochain. Il reste encore trois tickets directs et la place pour les barrages intercontinentaux à attribuer.

Une première pour l'Ouzbékistan et la Jordanie

Du côté de l'Asie, six des huit sièges qualificatifs ont été attribués au Japon, à l'Iran, l'Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie et l'Australie (oui, cette dernière a bien été intégrée à la zone asiatique). L'Arabie saoudite et le Qatar peuvent encore croire à la qualification mais n'ont encore rien entre les mains.

Enfin, du côté de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande s'est offert le seul billet direct. Derrière, la Nouvelle-Calédonie accédera aux barrages continentaux et n'est qu'à deux matchs de créer une immense surprise. C'est aussi cela le charme d'une Coupe du Monde à 48 équipes.

