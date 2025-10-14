Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

Denis Odoi ne signera finalement pas au KV Courtrai. Après plusieurs semaines passées à s'entraîner avec le club et une apparition lors d'un match amical, les discussions n'ont pas abouti à un accord.

Le KV Courtrai semblait, ces dernières semaines, prêt à ajouter un renfort d’expérience à son effectif. Denis Odoi, ancien joueur notamment du Club de Bruges, de l’Antwerp et d’Anderlecht, s’entraînait depuis un certain temps déjà avec les Flandriens de l’Ouest.

La semaine dernière, il avait même disputé un match amical avec le club de D2 face à l’équipe espoirs d’Oud-Heverlee Louvain. Rien ne semblait pouvoir empêcher la signature d’un accord définitif.

Il ne rejoindra pas le KV Courtrai

Selon le Nieuwsblad, le joueur ne signera cependant finalement pas de contrat avec les Courtraisiens. Le club lui avait bien soumis une proposition initiale, mais a finalement décidé de ne pas recruter le défenseur.

D’après le média flamand, les propriétaires du club ont pris la décision de ne plus engager de nouveaux joueurs avant le prochain mercato hivernal. Une déception pour Denis Odoi, âgé de 37 ans.

Avant la trêve internationale, Courtrai s’était incliné dans le choc face au leader, le SK Beveren. Ce week-end, le club se déplacera à Gand pour affronter les espoirs de La Gantoise. Odoi devra désormais espérer qu’un autre club dispose du budget nécessaire pour lui offrir un contrat.