Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

Le club de Boavista, au Portugal, est au bord de la disparition pure et simple. Déjà relégué au plus bas du football portugais, ce club de tradition, propriété de Gérard Lopez, a déclaré forfait lors de ses deux premiers matchs de championnat.

Boavista  fait connaissance avec Gérard Lopez, qu'on connaît bien chez nous comme étant l'homme derrière la faillite de l'Excel Mouscron, mais qui avait sévi avant cela du côté de Lotus (F1), du LOSC et après cela des Girondins de Bordeaux, rétrogradés au sein du football amateur français.

Le club de tradition portugais a été rétrogradé en cinquième division cet été en raison de dettes énormes. Initialement, Boavista avait été relégué en D2 après avoir terminé dernier de Liga Sagres, mais Lopez avait échoué à fournir les garanties suffisantes pour que le club obtienne sa licence professionnelle.

Mais cette saison, alors que Boavista était censé entamer la saison en D5, le club a déclaré forfait pour ses deux premiers matchs de championnat, n'ayant pas assez de joueurs sous contrat pour se présenter sur le terrain.

Problème : au Portugal, la non-présentation d'une équipe lors de deux matchs consécutifs sans présenter de justification acceptable est synonyme de sanction - une sanction qui, bien souvent et sans perspectives d'amélioration, signifie la relégation. 

Dans le cas de Boavista, cette relégation signifierait la radiation pure et simple. L'un des cinq champions de l'histoire du football portugais, sacré en 2001, pourrait donc disparaître...

Boavista

