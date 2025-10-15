Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

La cour d'appel de Gand a condamné deux hommes d'Ostende pour une violente agression contre Sven R., un chauffeur de bus de 47 ans travaillant pour le Club de Bruges. Robby D. a écopé de douze ans de prison et Kenny S. de six ans, pour une tentative de meurtre préméditée motivée par la vengeance.

L’attaque a eu lieu le 26 mai 2022 au domicile de Sven R., à Bredene. Il déballait des cartons avec son épouse et leur fille lorsque deux hommes se sont présentés, prétendant vouloir aider en raison d’un soi-disant problème avec sa camionnette.

Lorsque Sven R. a voulu refermer la porte, les agresseurs ont fait irruption et l’ont poignardé à onze reprises, notamment à la rate, au foie, aux poumons et au pancréas. La victime a survécu de justesse et est restée six semaines dans le coma, rapporte Het Laatste Nieuws.

12 et 6 ans de prison pour les auteurs

Le mobile de l’attaque était la vengeance. Kenny S. entretenait une relation avec l’ancienne belle-fille de Sven R., qui affirmait avoir été maltraitée par ce dernier dans le passé. Le tribunal a constaté que l’agression avait été soigneusement planifiée et visait à tuer Sven R.

Le tribunal a conclu que Robby D. était l’auteur des coups de couteau, tandis que Kenny S. avait initié et coorganisé l’attaque. Il s’agissait d’une agression menée avec "une attitude extrêmement dangereuse et dénuée de toute norme", assimilable à une forme de justice privée.

En plus des peines de prison, les deux condamnés devront verser 15 000 euros de dommages et intérêts à Sven R. et 6 500 euros à son épouse. Le tribunal a souligné la nécessité d’envoyer un signal fort à ceux qui prétendent se faire justice eux-mêmes.