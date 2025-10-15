Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

David Hubert dirige ses premières séances d'entraînement à la tête de l'Union Saint-Gilloise cette semaine. Un choix osé de la part du champion en titre : sera-t-il payant ?

Passer de l'avant-dernier... au leader du championnat : David Hubert vit un rêve éveillé et n'essayait même pas de cacher sa surprise lors de sa présentation à la presse cette semaine. Il y a quelques jours de ça, après une nouvelle défaite (2-0 à Westerlo), on pensait que la trêve internationale verrait Hubert recevoir son C4 de la part d'OHL, avant-dernier du championnat et en crise.

Au lieu de ça, le voilà qui donne ses premières séances d'entraînement en tant que remplaçant de Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise. Un choix surprenant qui n'était pas le premier des dirigeants (il s'agissait apparemment de Bo Svensson, ex-coach de l'Union... Berlin).

Hubert, le bon choix pour l'Union ?

Mais tout de même, cette fois, l'USG va-t-elle s'en sortir ? Peut-elle aller chercher un coach récemment licencié du RSC Anderlecht et avant-dernier avec OHL mais tout de même continuer à survoler le championnat ? David Hubert a-t-il les épaules pour ce nouveau challenge ?

En réalité, les profils de Hubert et Pocognoli ne sont pas tellement différents. Comme Hubert quand il a pris les rênes d'Anderlecht, Poco n'avait d'expérience qu'en tant qu'entraîneur de jeunes. David Hubert a-t-il échoué au RSCA ? Il a atteint la finale de la Coupe et a été privé de la chance de la remporter, a atteint les Playoffs (certes sans proposer de beau football) et a été privé de la chance d'y montrer des progrès de fond (que Hasi n'a certainement pas réalisés).

L'erreur de David Hubert a peut-être été d'accepter le projet bancal d'OHL si peu de temps après la déception anderlechtoise. Le fait que le club louvaniste ne s'en soit pas séparé après un début de saison aussi catastrophique dit deux choses : la direction est consciente qu'elle n'a pas mis les cartes idéales dans les mains de son coach, et son travail était apprécié en interne malgré les résultats médiocres.

L'Union encadre ses coachs avec des datas

Pocognoli, à l'Union, a connu des débuts très compliqués et dans un club du top "normal", il aurait probablement pris la porte après quelques mois la saison passée. Les choses ont été très vite pour le nouveau coach de l'AS Monaco. David Hubert bénéficiera-t-il de la même patience ? C'est probable, d'autant qu'il bénéficiera des bonnes bases posées par son prédécesseur.

Mais un élément important dans le travail de l'USG est que l'entraîneur principal n'est "qu'un" élément parmi d'autres, et peut-être pas aussi primordial que dans d'autres clubs. La raison? Elle s'appelle Jamestown Analytics, un programme de data massivement utilisé par Brighton & Hove Albion et désormais par l'Union.

Si ce programme de data ne détermine pas précisément quel 11 de base aligner ni quels remplacements effectuer, il "objectivise" certains choix : le coach sait que tel ou tel joueur voit, statistiquement, son rendement baisser d'un certain pourcentage après 70 minutes, que certains duos au milieu de terrain perdent leur efficacité dans certains schémas, que tel changement est plus efficace qu'un autre, que tel joueur sous-performe. Le critère humain est laissé au coach, mais les aspects les plus analytiques peuvent en partie être "délégués" à ces statistiques objectives et donc détachées de toute émotion.

C'est ce qui explique que la transition entre Karel Geraerts (autre coach dénué d'expérience), Alexander Blessin et Sébastien Pocognoli ait pu se faire sans trop de casse, mais aussi que les transferts de l'Union soient si réussis : ils sont analysés avec attention, en plus d'un screening psychologique clair.

Bref : David Hubert, pour s'aider dans son travail, pourra se reposer sur ces analyses, et pourra en quelque sorte se contenter d'être l'un des nombreux éléments faisant fonctionner la "machine" bien huilée qu'est l'Union. Polyglotte, très fort en communication, calme, rassembleur, il a tout pour faire taire les sceptiques. On est en réalité plus inquiet à l'idée que l'USG ne remplace pas idéalement Kevin Mirallas, dont l'arrivée à mi-saison avait tout changé pour Pocognoli...