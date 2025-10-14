Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

L'Union Saint-Gilloise a dû réagir très rapidement après le départ soudain de Sébastien Pocognoli. Les Bruxellois ont été chercher David Hubert, mais d'autres noms figuraient en tête de leur liste.

Pour faire face au départ soudain de Sébastien Pocognoli pour Monaco, l'Union Saint-Gilloise avait constitué une liste de 17 noms susceptibles de le remplacer. Cela a ensuite été ramené à trois profils. C'est finalement David Hubert qui a rapidement été désigné pour prendre l'équipe en charge.

À en croire le directeur sportif Chris O'Loughlin et le CEO Philippe Bormans, Rik De Mil faisait partie de la liste élargie mais pas de la shortlist de trois noms. L'entraîneur présent tout en haut des recherches de la direction a par contre fuité.

Une piste danoise

Comme le révèle Florian Plettenberg, il s'agit de Bo Svensson, un entraîneur danois de 46 ans. Il présentait, contrairement à David Hubert, l'avantage d'être libre, n'ayant pas retravaillé depuis la fin de son aventure à l'Union Berlin il y a un an.

Mais Svensson a décliné la proposition. L'un des motifs de désaccord était sa volonté non-négociable d'emmener avec lui ses propres assistants. Il continuera donc d'attendre le projet réunissant toutes les conditions.

Dans la foulée, les Glasgow Rangers ont également envisagé faire appel à lui, même si leur priorité restait Steven Gerrard. Mais là aussi, Svensson a coupé court. Avec son expérience de 120 matchs coachés en Bundesliga, il devrait continuer à être sollicité.