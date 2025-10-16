Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard
Photo: © photonews
Le cas Matthieu Epolo a longtemps fait débat au Standard. Mais le club a aujourd'hui bouclé sa prolongation.

Pour sa première année comme titulaire entre les perches, Matthieu Epolo a suscité pas mal de questionnements. Devait-il être titularisé à la place d'Arnaud Bodart ? Avait-il déjà les épaules pour résister à la pression ?

Malgré quelques erreurs de jeunesse, Epolo s'est affirmé et s'est accroché à sa place de numéro un. Cet été, c'est d'un départ dont il a été question. Vu sa fin de contrat dans un an, il était tentant pour le Standard de le laisser partir pour encaisser une indemnité.

Toulouse a notamment été évoqué, mais l'opération n'a pas abouti. Aujourd'hui, le Standard et Epolo ont tourné la page. Mieux, la collaboration est renforcée aujourd'hui par la prolongation du joueur jusqu'en juin 2029. Pour mieux partir l'été prochain ? Seul l'avenir nous le dira : pour l'heure, la direction est heureuse de voir un enfant de la maison s'engager dans la durée.

Une issue logique

"Ce nouveau contrat est amplement mérité et récompense un incroyable bosseur qui a déjà acquis une certaine expérience et a montré une belle maturité et une grande force de caractère pour traverser les épreuves qui font partie du parcours de chaque jeune gardien titulaire dans un club historique où la pression est présente chaque jour", se réjouit Marc Wilmots.

Le principal concerné partage son enthousiasme : " Je suis heureux et fier de prolonger aujourd’hui dans le club qui a lancé ma carrière professionnelle et est dans mon cœur. Je tiens à remercier la Direction, le staff, mes coéquipiers, les supporters et bien sûr mon entourage qui me soutiennent et m’aident à progresser jour après jour".

Standard
Matthieu Epolo

