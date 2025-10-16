Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

Cet été, David Verwilghen a discuté avec le Standard. Mais le directeur sportif a préféré rester fidèle à la RAAL et ne le regrette pas.

Avec le retour d'anciens de la maison comme Pierre François et Marc Wilmots, le Standard a fait le choix d'un retour à l'ADN rouche. Mais avant la nomination de Wilmots, d'autres directeurs sportifs avaient été évoqués. C'est par exemple le cas de Roel Vaeyens (qui a travaillé pendant dix ans au Club de Bruges) et de David Verwilghen, actif à la RAAL.

Verwilghen fait partie des architectes du renouveau des Loups. Interrogé par Le Soir, il ne nie pas avoir discuté avec le Standard : "Je voulais être transparent et correct avec tout le monde. J'ai parlé au Standard et leur ai dit que j'avais beaucoup de respect pour leur proposition et leur projet. C'était flatteur qu'un club aussi important montre de l'intérêt et cela aurait pu être une étape intéressante pour mon évolution personnelle".

Le projet de la RAAL a aussi de quoi séduire

Ce n'est pas tous les jours qu'un club comme le Standard frappe à la porte : "Je connaissais un peu le PDG Giacomo Angelini dans le monde de la finance. J'ai quand même réfléchi sérieusement à la proposition pendant trois ou quatre jours".

Mais sa décision était prise : "Je voulais découvrir la D1A avec La Louvière, qui est mon club et où j'ai accompli quelque chose. Nous verrons si j'ai pris la bonne décision, mais pour l'instant, j'en suis convaincu".

Difficile de lui donner tort : la RAAL grandit de semaines en semaines et vit un retour excitant parmi l'élite du football belge, avec plusieurs transferts se révélant déjà comme de bonnes pioches.